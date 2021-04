Wout Weghorst in spoor van Klaas-Jan Huntelaar en Roy Makaay

Weghorst maakte na een half uur de tweede treffer voor de nummer drie van de Bundesliga. Xaver Schlager had in de dertiende minuut de score geopend. Yannick Gerhardt maakte na 65 minuten de laatste goal voor de gasten. Gonzalo Castro zorgde in de blessuretijd voor het eredoelpunt van de thuisploeg.

Met nog vier duels te gaan staat Wolfsburg op de derde plaats met 5 punten meer dan Borussia Dortmund, dat een zege boekte op 1. FC Union Berlin: 2-0. Erling Haaland miste in de eerste helft een penalty maar in de rebound trof Reus doel. Raphaël Guerreiro bepaalde vlak voor tijd de eindstand.

Weghorst voerde zijn seizoenstotaal op naar twintig. Klaas-Jan Huntelaar, dinsdag gedegradeerd met Schalke 04, was negen jaar geleden de laatste Nederlander die minimaal twintig goals maakte in de Bundesliga. Huntelaar werd destijds met 29 goals topscorer in Duitsland. Roy Makaay maake twee keer minimaal twintig goals in de Bundesliga: in 2004 (23) en 2005 (22).