Trainer Heitinga neemt ook tweede kunstgrashobbel met Ajax

Met zijn keuze voor dezelfde basisopstelling als op Woudestein onderstreepte de opvolger van Alfred Schreuder zijn eerdere woorden naar vastigheden te streven. Dus met de ’logische backs’ Devyne Rensch en Owen Wijndal en met Dusan Tadic in de spits, waardoor Steven Bergwijn vanaf de door hem geliefde linkerkant kon spelen.

Na de klinkende zege bij Excelsior leek de wedstrijd tegen de nummer zeventien van de Eredivisie een ideaal moment om zelfvertrouwen te tanken. Toch was Heitinga op zijn hoede. Vorig seizoen was er in de extra tijd een pegel van Ryan Gravenberch nodig om de (zwaarbevochten) zege veilig te stellen (2-3). Het aanvangstijdstip (12.15 uur) en wéér een duel op kunstgras vormden een potentiële bananenschil voor Ajax, dat voor het treffen met Excelsior zeven competitiewedstrijden op rij niet had gewonnen. Het kostte Schreuder de kop.

Kip-en-het-ei-verhaal

Waar Ajax in Heitinga’s eerste wedstrijd al tekenen van herstel toonde, daar was het spel in zijn tweede duel redelijk indrukwekkend. De gasten waren zorgvuldig aan de bal, gaven nauwelijks iets weg en speelden de vijf mans defensie van de thuisclub met voortdurende diepte-loopacties dronken. De 0-2 bij rust was een magere afspiegeling van de krachtsverhoudingen, waarbij het wel een kip-en-het-ei-verhaal was. Was Ajax nu zo goed of Cambuur zo onthutsend zwak?

John Heitinga met assistent Dwight Lodeweges Ⓒ ANP Pro Shots

Na ruim een kwartier was het Tadic die na een mooie Ajax-aanval voor het eerst de trekker over haalde (0-1). Tadic en de herboren Bergwijn (twee keer) hadden het verschil al op twee moeten bepalen, voordat Steven Berghuis alsnog de 0-2 aantekende. Een prachtige actie op de achterlijn van Ajax’ beste man Mohammed Kudus stelde de middenvelder in staat simpel binnen te werken.

Dromen van landstitel

Tekenend voor de nieuwe spirit onder Heitinga was het terugverdedigen van Bergwijn in de 43e minuut, een actie die door de trainer met een demonstratief applaus boven zijn hoofd werd begroet. Silvester van der Water had de wedstrijd weer spannend kunnen maken, maar schoot wild over.

In de tweede helft probeerde Cambuur-trainer Sjors Ultee alsnog iets te forceren door weer met vier verdedigers te spelen. Maar na de 0-3 van Berghuis uit een prachtige aanval via Kudus, Kenneth Taylor en assistgever Tadic was de ongelijke strijd definitief gestreden. Het stelde Heitinga in staat het grote talent Jorrel Hato zijn Eredivisie-debuut te gunnen. Invaller Brian Brobbey tekende de 0-4 en ook nog de 0-5 aan.

Door de tweede zege op rij en het punten morsen van de andere clubs in de top-vijf sluipt Ajax langzaam richting de felbegeerde Champions League-(voorronde)plaats. En van de landstitel mag ook weer worden gedroomd. Al zal de bekerwedstrijd bij FC Twente donderdag in de eerste echte test onder Heitinga duidelijk maken waar dit Ajax nu echt staat.