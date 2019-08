Feyenoord hoopt op Argentijnse dubbelslag

Spits Alvaro Barreal lijkt voor de winterstop nog niet te kunnen worden losgeweekt, maar Feyenoord wil er alles aan doen om nog een creatieve transfer (eerst een huurperiode) te realiseren voor de aanvaller. De dubbelslag zou een investering van zo’n 12 miljoen euro vergen, waarbij Senesi iets duurder is dan zijn landgenoot voor de aanval.

Niemand meer over

Dat Stam nu voorrang geeft aan de komst van Senesi is begrijpelijk. Centrale verdediger Sven van Beek is nog altijd geblesseerd, terwijl Nicolai Jørgensen weer in training is. Als Eric Botteghin door een blessure of schorsing zou wegvallen is er bijna niemand meer over voor het centrum van de defensie.

De komende 48 uur gaan bepalend worden voor de armslag die Stam straks in de Europa League en competitie heeft. De verwachting is dat er dit weekeinde minimaal één aankoop in het vliegtuig stapt.

