’Ik weet dat je boos bent, maar laten we er iets van maken’

De Larry O’Brien-trofee is voor Kawhi Leonard en Toronto Raptors. De smaakmaker van de Canadese ploeg is als een kind zo blij met zijn tweede titel in de NBA. Ⓒ FOTO AFP

AMSTERDAM - ’And that’s how we do it in the North’. Zelfs premier Justin Trudeau gaat mee in de ongekende euforie rond de Toronto Raptors, de eerste Canadese winnaar van de Amerikaanse basketbaltitel. De NBA heeft een nieuwe kampioen en met uitblinker Kawhi Leonard een nieuwe koning. Voor het verslagen Golden State Warriors gaat de beslissende 4-2 ondertussen veel verder dan een nederlaag alleen.