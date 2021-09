Badr Hari keihard knock-out getrapt

Hari is door de nieuwe verliespartij inmiddels al zes jaar zonder overwinning. Sterker nog: als GLORY-vechter wist hij nog nooit te winnen.

De laatste overwinning dateert inmiddels van augustus 2015, toen hij Ismael Londt versloeg tijdens de Akhmat Fight Show. Daarna volgden onder de vlag van GLORY nederlagen tegen Rico Verhoeven (twee) en Benjamin Adegbuyi. De partij met Hesdy Gerges in 2018 werd als ongeldig verklaard, nadat beide vechters positief testten op verboden middelen.

Voltreffer

Hari begon zaterdag goed. De 36-jarige Marokkaan vloerde Wrzosek in de eerste ronde met harde linkerleverstoot. Zijn tegenstander stond op, maar was duidelijk nog niet hersteld. Even later zakte de Pool opnieuw in elkaar na een tweede voltreffer tegen het lichaam. In de tweede ronde leek Hari het karwei vakkundig af te maken, maar na een derde knock-down liep hijzelf tegen een verwoestende hoge trap op en was het direct einde verhaal: knock-out.

Nieuwe kampioenen

In Ahoy stonden zaterdag tijdens GLORY78 drie nieuwe kampioenen op. Artem Vakhitov verpestte het afscheid van Alex Pereira, die overstapt naar de UFC. De Rus versloeg de Braziliaan op punten en hernam op die manier de lichtzwaargewichttitel.

Donovan Wisse streed met Yousri Belgaroui om de vacante troon in de middengewichtdivisie. De Surinamer won op technische knock-out.

Tyjani Beztati werd door de jury aangewezen als winnaar van zijn partij met Elvis Gashi en mag zich de nieuwe kampioen in het lichtgewicht noemen.