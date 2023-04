Premium Het beste van De Telegraaf

Borussia Dortmund op pole position voor landstitel Spanning naar kookpunt: gaat megareeks Bayern München eraan in Duitsland?

Door Jorunn Vannoorden Kopieer naar clipboard

Wordt het een titel voor Donyell Malen of Matthijs de Ligt? Ⓒ ANP/HH

Het Bundesliga-seizoen gaat de laatste rechte lijn in en de seizoensontknoping belooft razend spannend te worden. Waar Bayern München de laatste jaren meestal eind april al zeker was van de titel, zou het dit seizoen wel eens heel anders kunnen zijn voor Der Rekordmeister. Dortmund gaat de laatste weken in met één punt voorsprong, wat een spanning.