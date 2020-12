Max Verstappen start bij GP van Sakhir vanaf derde plek, Valtteri Bottas pakt pole

De vervanger van Lewis Hamilton, George Russell, begint vanaf P2. Alexander Albon kende een slechte kwalificatie. In Q2 kwam hij niet verder dan P12.

Ook Sebastian Vettel haalde Q3 met zijn Ferrari niet. Pietro Fittipaldi, de vervanger bij Team Haas van de gecrashte Romain Grosjean, eindigde als laatste (P20). Al moest hij daar toch al starten.

Bottas voorkomt ’afgang’

Verstappen legde in de derde en laatste kwalificatiesessie het rondje op de korte Outer Track van het circuit in Bahrein af in 53,433 seconden. Bottas was echter 56 duizendsten sneller (53,377) en greep de tiende pole uit zijn carrière. Ook Russell was nipt sneller dan de Nederlander. De stand-in van de met het coronavirus besmette wereldkampioen Hamilton klokte de tweede tijd (53,403).

Bottas had wel wat te bewijzen. Het zou toch een afgang voor hem zijn geweest als Russell, die voor het eerst de snelle bolide van Mercedes bestuurde, hem had afgetroefd. De 22-jarige Brit maakte wel indruk. „Als je me vorige week zou hebben gezegd dat ik tweede zou worden in de kwalificatie, had ik dat niet geloofd”, zei Russell, die dit jaar in de auto van Williams nog geen punt heeft gescoord.

Verstappen kan dit seizoen nog afsluiten als tweede in het kampioenschap achter wereldkampioen Hamilton. Hij heeft 12 punten achterstand op Bottas. De Grote Prijs van Sakhir is de zestiende en voorlaatste race van het jaar. De Grote Prijs van Abu Dhabi over een week is de laatste.