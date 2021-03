Babynieuws in Volendam: Henk Veerman vernoemt zijn zoontje naar Joey

Ploeggenoot en naamgenoot Joey Veerman barstte na afloop van SC Heerenveen - FC Twente (0-0) in lachen uit. „De vrouw van Henk is bevallen van een zoontje en hij heet... Joe Veerman”, lachte de middenvelder bij ESPN zijn tanden bloot. „Een paar maanden geleden zaten we in de auto en had Henk zijn vrouw aan de telefoon en ze hadden het er over om hun zoon Joey te noemen.”

De Volendammer dacht natuurlijk aan een geintje. „Maar ze hebben alleen de ’y’ eraf gehaald en het is Joe geworden. Ik vind het prachtig.” Ook trainer Johnny Jansen moest hard om de naam van de ’Volendams-Friese aanwinst’ lachen. „Ik hoorde van Joey dat Henk z’n zoon Joe heet, geweldig. Daar moest Henk als vader zijnde natuurlijk bij zijn. Ik hoop dat iedereen gezond is.”

