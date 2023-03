Premium Het beste van De Telegraaf

Feyenoorder kan amper geloven wat hem allemaal overkomt Frenkie de Jong inspireert Mats Wieffer: ’Een extra motivatie’

Door Jeroen Kapteijns

Wieffer kopt de bal weg voor Graeme Torrilla van Gibraltar. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Nuchter en bescheiden, maar ook vol zelfvertrouwen. Zo sprak Mats Wieffer na zijn Oranje-debuut in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar. De Feyenoord-middenvelder wist zich tegen de voetbaldwerg te onderscheiden door als scharnierpunt het spel goed te verdelen, opnieuw een piketpaaltje in de stormachtige ontwikkeling, die hij de afgelopen maanden doormaakt. „Ik kan het zelf ook niet altijd geloven wat er allemaal gebeurt, maar het is wel de werkelijkheid.”