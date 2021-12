Premium Het beste van De Telegraaf

Tegenvallers in Europees voetbal: onverdedigde titels en pijnlijke uitschakelingen

Door Kasper Hermans

Besiktas kwam er ook tegen Ajax twee keer niet aan te pas. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Aan de top komen is een ding, maar daar blijven is een stuk lastiger. In Europa hebben dit seizoen tal van grote voetbalclubs moeite om hun status te bewijzen. Enkele titelverdedigers hebben het kampioenschap onbewaakt achter gelaten en ook tal van andere grootmachten hadden zich veel meer voorgesteld van 2021/22.