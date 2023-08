Ajax-doelwit Hiroki Ito verlengt contract bij VfB Stuttgart

„Hij is een intelligente, technisch en atletisch sterke speler en behoort op zijn positie tot de beste spelers in de Bundesliga”, zegt technisch directeur Fabian Wohlgemuth. „Ito heeft een geweldige ontwikkeling doorgemaakt.”

Ito kwam twee jaar geleden over van de Japanse tweedeklasser Jubilo Iwata. De verdediger zou aanvankelijk zijn wedstrijden in het tweede elftal gaan spelen, maar hij maakte al snel indruk. Ito speelde tot dusverre zeventig wedstrijden in het eerste elftal van Stuttgart en zaterdag was hij als linksback basisspeler in de openingswedstrijd tegen VfL Bochum (5-0). Stuttgart is dankzij die ruime zege koploper.

Ajax versterkte zich inmiddels met centrale verdediger Josip Sutalo en linksback Gastón Ávila.