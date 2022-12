Pep Guardiola: Kalvin Phillips kwam met overgewicht terug van WK

Phillips kwam op de eindronde van het WK als invaller slechts twee keer in actie. Voor City speelde de voetballer vanwege een schouderblessure dit seizoen ook nauwelijks sinds zijn overgang van Leeds United deze zomer. Ook als de landskampioen de competitie hervat aanstaande woensdag tegen Leeds zal Phillips er niet bij zijn, zei de trainer.

„Hij is niet geblesseerd, hij is met overgewicht teruggekeerd”, stelde Guardiola. „Ik weet niet waarom. Hij is niet teruggekomen in de conditie om te kunnen trainen en te spelen. Daarom kan hij niet spelen. Als hij inzetbaar is, zal hij spelen, omdat we hem nodig hebben.”\

Privégesprek

Guardiola liet niets los of hij teleurgesteld was over de staat waarin Phillips was teruggekeerd. „Dat is een privégesprek met Kalvin”, zei hij. De Engelse voetbalbond FA en de zaakwaarnemers van Phillips wilden niet op de uitspraken van Guardiola reageren.