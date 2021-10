Deontay Wilder niet van plan om met bokspensioen te gaan

De zwaargewicht uit Groot-Brittannië zag Wilder in de elfde ronde naar de grond gaan en niet meer opstaan. Wilder was het duel agressief gestart, maar belandde in de derde ronde zelf tegen het canvas. Het antwoord volgde in de vierde ronde waarin Fury twee keer na stoten op zijn hoofd gestrekt ging. Uiteindelijk trok hij dus aan het kortste eind.

„Deontay was zaterdag geweldig, maar Fury was nog beter. Het was een geweldige boksavond. Fury verdient alle lof dat hij veel kan incasseren en weer kan opstaan. Fury is een legende, een van de beste in het zwaargewicht ooit, en dat geldt ook voor Deontay.”

„Deontay hoeft niet meer te vechten om de kost te verdienen voor zijn gezin”, vertelde Scott. „Maar met pensioen denkt hij helemaal niet en daar hebben we het ook niet over gehad.” Volgens Scott verdient Wilder het om meer partijen op hoog niveau te vechten.

Deontay Wilder sleog Fury in de vierde ronde 2 keer tegen de grond, maar uiteindelijk trok hij aan het kortste eind. Ⓒ AFP