Ook spelers Sporting Portugal leveren flink in

Ze zijn bereid in de maanden april, mei, juni en juli 40 procent aan salaris in te leveren. De leiding van de club is hen dankbaar voor het gebaar.

Sporting staat vierde in de hoogste Portugese voetbalklasse, die na 24 van de 34 speelronden is afgebroken. Koploper FC Porto en naaste achtervolger Benfica voeren eveneens gesprekken met hun voetballers over een tijdelijke salarisverlaging. Ook die clubs zetten in op zo'n 40 procent minder loon.