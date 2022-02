Erik ten Hag: ’Favoriet? Daar kan ik zo weinig mee’

Ten Hag: „We richten ons op de wedstrijd. We hebben Benfica goed geanalyseerd. Het is een sterke ploeg die ook heel goed kan profiteren van fouten van de tegenstander. In hun eigen competitie moeten ze het spel maken. Wij hebben onze eigen speelstijl. Daar zullen we ons op richten. Favoriet, vooraf. Daar kan ik zo weinig mee. Op het veld daar wordt het beslist.”

Bogarde

Ten Hag is niet bang dat zijn spelers diep zijn geraakt over het nieuws dat er in 2020 een „anonieme klacht” is binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag van zijn assistent Winston Bogarde. „Die kwesties hoor je liever niet. Het is vervelend. Maar deze groep kan hier goed mee omgaan. Wij focussen op waar we ons op moeten focussen, op het voetbal.”

In de Eredivisie won Ajax zaterdagavond op het nippertje in de stromende regen met 1-0 bij Willem II. Daley Blind ziet geen problemen in de omschakeling van Eredivisie naar de Champions League. „Voor wedstrijden in de Champions league hoeven we ons niet op te laden. Daar leeft iedereen naar toe. Dit is het niveau waar we graag willen spelen, waar we ons graag willen laten zien.”

Jurriën Timber is op tijd fit voor Benfica. De verdediger viel zaterdag geblesseerd uit na zijn doelpunt tegen Willem II (0-1). „Maar hij is weer helemaal hersteld”, zei Ten Hag.

Nicolás Taglifico keert terug in de selectie van Ajax, na een lichte blessure. Voor Brian Brobbey komt het duel in Lissabon nog te vroeg. „Hij ligt op schema”, aldus Ten Hag. „Maar het is nog te vroeg om een datum voor zijn rentree te noemen.”

Ajax won in de groepsfase van de Champions League alle wedstrijden. Spits Sébastien Haller is met tien doelpunten in zes duels de topscorer van het belangrijkste Europese bekertoernooi.