F1-top praat snel met teams, intentie om terug te keren naar Jeddah

Na overleg met de autoriteiten besloot de Formule 1-top om door te gaan en de tien teambazen gingen daar unaniem in mee. Bij de coureurs was er wel twijfel. Naar verluidt wilden Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Pierre Gasly en George Russell niet meer verder racen en de andere vijftien coureurs toonden zich ’s nachts aanvankelijk solidair. Na verder overleg met onder anderen de teambazen en Formule 1’s CEO Stefano Domenicali werd alsnog besloten verder te gaan.

Het management van de Formule 1 kon vanwege de gevoelige informatie niet alle details verstrekken over de precieze maatregelen, die door de lokale autoriteiten waren genomen om te kunnen garanderen dat de veiligheid gewaarborgd was. De koningsklasse-top wil de coureurs en teams na overleg met de Saudische autoriteiten zo snel mogelijk meer informatie geven. Waarschijnlijk gebeurt dat al voor de volgende Grand Prix in Melbourne (10 april).

Doel van de gesprekken is aan de voorkant niet om te discussiëren of racen in Saoedi-Arabië überhaupt nog toekomst heeft. De Formule 1-leiding beslist daarover. Het management heeft een zeer lucratieve deal gesloten met de lokale promotor, die jaarlijks een fee van 60 miljoen euro betaalt. De komende jaren wordt vermoedelijk nog geracet op het supersnelle stratencircuit in Jeddah. Daarna is het de bedoeling dat de Formule 1 verhuist naar een nieuw circuit in Qiddiya, een gloednieuwe stad niet ver van hoofdstad Riyad.