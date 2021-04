Carrière van Arjen Robben hing aan zijden draadje: 'Veel momenten van twijfel gehad'

Arjen Robben is dolblij met zijn terugkeer. Ⓒ ANP OLAF KRAAK

GRONINGEN - Arjen Robben maakte tegen SC Heerenveen na een half jaar revalideren zijn rentree bij FC Groningen. De 96-voudig Oranje-international kon niet verhinderen dat de Groningers met 2-0 verloren, maar was na afloop opgelucht dat zijn noeste arbeid tijdens de revalidatie hem in ieder geval weer speelminuten had opgeleverd. De komende periode wordt voor Robben bepalend bij het besluit of hij nog een seizoen aan zijn carrière vastplakt of dat hij zijn voetbalschoenen voorgoed opbergt.