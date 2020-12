KNVB voert actie: ’Laat ons niet langer onnodig stilzitten’

De amateurs willen weer normaal kunnen trainen en voetballen, iets wat ze al bijna twee maanden niet mogen doen. „Laat ons niet langer onnodig stilzitten”, zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB. „Stilstand is achteruitgang, bewegen is gezond.”

Om die oproep kracht bij te zetten, voerde de KNVB maandag actie. Op het Malieveld in Den Haag werd met zo’n duizend shirts het woord ’stil’ gevormd. „Wij willen dat volwassenen weer als team kunnen trainen. Veilig in de buitenlucht, met onderling 1,5 meter afstand en de kantines en kleedkamers dan nog even dicht”, zegt Van der Zee. „Laat jeugd lokaal wedstrijden spelen, een zogenoemde ’fietscompetitie’. Dat geeft ze weer een impuls om te blijven sporten terwijl de reisbewegingen minimaal blijven. We sluiten de ogen niet voor de coronacijfers, maar laten we ook kijken naar wat nu al wél veilig kan.”

Op dit moment mogen de 600.000 volwassen amateurvoetballers die bij de KNVB zijn ingeschreven slechts in groepjes van maximaal vier personen trainen. De jeugd tot 18 jaar kan wel normaal trainen en onderlinge partijtjes spelen, maar niet tegen andere clubs.

Van der Zee: „Veldvoetbal is veilig in de buitenlucht, maar dit mag slechts in groepjes van vier of eerder zelfs twee. Dat is voor een team nauwelijks te doen, laat staan week in week uit vol te houden. Jeugdteams mogen binnen de eigen vereniging trainingspotjes spelen, maar zijn dit na twee maanden ook wel beu. Dat blijft niet zonder gevolgen. Veel Nederlanders zijn vanwege de coronamaatregelen minder gaan sporten of hier zelfs helemaal mee gestopt.”