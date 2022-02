Manchester City zet Sporting in eigen huis compleet voor schut

Guardiola kan na de eclatante zege in Portugal in de return zijn basiself rust geven, want een plaats bij de laatste acht van het miljardenbal is na deze dinsdagavond wel zeker. Na een dik kwartier spelen hadden de Engelsen de wedstrijd al helemaal in de pocket. Op aangeven van Kevin De Bruyne tekende Riyad Mahrez voor de 0-1 en niet veel later pegelde Bernardo Silva de tweede treffer binnen.

Sporting probeerde het wel, zocht ook wel de aanval, maar eenmaal in de buurt van doelman Ederson Moraes liepen de Portugese aanvallen spaak. City ging vrolijk verder met scoren en deed dat voor rust nog twee keer, waardoor er een uiterst comfortabele 4-0 voorsprong op het scorebord stond. Phil Foden bleef in een klutssituatie rustig in de afronding en opnieuw Silva schoot via een Portugees been raak.

Raheem Sterling zette met een prachtige uithaal in de verre kruising in de tweede helft de eindstand op het bord. Nathan Aké mocht in de slotfase nog even invallen van Guardiola. Hij verving vijf minuten voor tijd Aymeric Laporte.

