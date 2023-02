Feyenoord pakt koppositie Eredivisie meteen terug

Het maakt de strijd bovenin, waar Ajax en PSV ook weer de smaak te pakken hebben, nu met de week interessanter. De Rotterdammers lieten in het Abe Lenstra-stadion blijken dat ze fysiek tot veel in staat zijn, want na de slijtageslag in het KNVB-bekertoernooi (4-4 tegen NEC na 120 minuten), kwam ze uiterst fris tevoorschijn. Voor de pauze zorgden Lutsharel Geertruida en Santiago Gimenez al voor een 2-0 voorsprong.

Geertruida, die al wekenlang met verve de lang geblesseerde Gernot Trauner vervangt in het centrum van de defensie, gaat bij hoekschoppen en vrije trappen steevast mee naar voren. In de afgelopen jaren liet hij al merken makkelijk te scoren op die momenten en bij de corner van Javairo Dilrosun koos hij andermaal slim positie bij de tweede paal. Het andere grote gevaar in de lucht is vanzelfsprekend de Slowaak David Hancko, die de bal doorkopte en zo Geertruida bereikte.

Van Hooijdonk opvallende man

Die voorsprong kon Feyenoord wel gebruiken, omdat het even eerder een schrikmomentje kende. Heerenveen-aanvoerder Pawel Bochniewicz zette het Abe Lenstra-stadion in vuur en vlam toen hij ook uit een hoekschop en een doorgetikt balletje het net vond. Maar na minutenlang checken door de VAR kwam het signaal van scheidsrechter Jochem Kamphuis dat er centimeters buitenspel was geconstateerd bij Ché Nunnely voorafgaand aan de goal van de Pool.

Heerenveen-spits Sydney van Hooijdonk was in de eerste helft de meest opvallende man aan Friese zijde. Tegen de club waar zijn vader Pierre zo succesvol was hoopte hij net zo belangrijk te zijn als eerder in de week tegen die andere club, NAC, waar zijn vader en hij onder contract stonden. Maar twee fraaie counters van de Friezen, die veelvuldig de lange bal op de inmiddels fysiek sterke Van Hooijdonk junior hanteerden, leverden geen goals op.

Gimenez scoort weer

Maar de hoop om het verzet tegen de nummer één van de Eredivisie wat groter te maken vervloog al in de 35e minuut, toen Santiago Gimenez liet zien waarom hij in vooral de grotere wedstrijden zo belangrijk is voor Feyenoord. De Mexicaanse spits knalde de bal vanaf de hoek van het strafschopgebied met een curve feilloos achter Heerveneen-keeper Xavier Mous: 0-2.

Slot had Gimenez afgelopen week, vóór de bekerwedstrijd tegen NEC waarin Danilo in de basis stond, al verteld dat hij in Heerenveen als basisspeler voor het eerst het Friese volkslied zou mogen aanhoren. De coach voelt aan dat Gimenez in een goede flow zit én dat hij steeds doelgerichter wordt.

Injectie Heerenveen

Kees van wonderen begreep dat zijn elftal in de rust een injectie nodig had en gooide de rappe Osama Sahraoui op de vleugel in plaats van Rami Kaib. Dat leverde in het tweede bedrijf meer spektakel op, maar tot goals leidde het niet.

Slot op zijn beurt gooide er na een uur ook maar vier verse krachten in. Na de forse inspanningen in de beker leek het hem verstandig om wat zuiniger met de krachten om te gaan. Alireza Jahanbakhsh, Danilo, Mohamed Taabounien Igor Paixao mochten het slotstuk meebeleven.

Dure gele kaart Kökcü

Dat was opeens geen simpel klusje meer toen Heerenveen-invaller Syb van Ottele uit het niets van grote afstand de bal in de kruising joeg: 1-2.

Na 75 vlakke minuten ging het voor de Friese aanhang eindelijk los. Orkun Kökcü moest flink aan de noodrem trekken bij een Friese counter, wat hem prompt geel opleverde. Het bleek wel een hele dure voor de aanvoerder: hij mist nu volgende week de kraker tegen AZ door een schorsing.

De thuisclub was woest, want Kamphuis vergat de voordeelregel toe te passen en er lonkte een vrije doorgang voor Sahraoui.