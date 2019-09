AZ’er Stengs trots op PSV-maatje Malen

Donyell Malen klapt naar het publiek na de 4-0 zege in Tallinn. Ⓒ Hollandse Hoogte

ZEIST - Zijn naam zingt al zacht rond bij het Nederlands elftal, maar vanavond in Doetinchem staat Calvin Stengs (21) voor het Wilhelmus vooralsnog als speler van Jong Oranje in het gelid. Maar dat de stap naar het grote Oranje snel kan worden gemaakt, bewees Donyell Malen afgelopen vrijdagavond in Hamburg.