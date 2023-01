Premium Het beste van De Telegraaf

Column Valentijn Driessen: 'De Premier League is gewaarschuwd voor Wout Weghorst'

Door Valentijn Driessen

Hoewel het een huurconstructie van slechts een half jaar betreft, heeft Wout Weghorst de transfer naar Manchester United volledig aan zichzelf te danken. Dertig jaar geleden geboren met een gouden lepel in zijn mond – z’n vader Frans exploiteerde tankstations – heeft hij in z’n voetballeven niets cadeau gekregen. Zelfs geen overmatig talent. Toch bereikte Weghorst de doelen die hij als jochie nastreefde. Voor anderen op maniakale wijze, voor Weghorst als een way of life.