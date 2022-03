Laatste twee thuisduels Oranje met Duitsland hadden totaal verschillende uitkomsten

De verloren Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk begin september 2018 wordt vaak gezien als het begin van de wederopstanding van Oranje, maar het eerste écht klinkende resultaat na de inktzwarte periode tussen 2014 en 2018 is de 3-0 overwinning op Duitsland. Virgil van Dijk bracht Oranje na een half uur aan de leiding, en in de slotminuten zorgden Memphis Depay en Georginio Wijnaldum voor een klinkende 3-0 eindstand, met een uitzinnige Johan Cruijff ArenA tot gevolg.

De laatste keer dat Oranje het in eigen huis opnam tegen Duitsland, is bijna precies drie jaar geleden. Het was de tweede kwalificatiewedstrijd voor het EK 2020, dat door de coronapandemie uiteindelijk in 2021 werd afgewerkt. Met een 4-0 zege op Wit-Rusland van drie dagen eerder in de tas meldde de equipe van Ronald Koeman zich vol vertrouwen in de ArenA. Maar na een half uur hadden de bezoekers het stadion akelig stil gekregen. Leroy Sané en Serge Gnabry zorgden voor pijnlijke 0-2 tussenstand.

Daley Blind en Jasper Cillessen balen van de late goal van Nico Schulz in maart 2019. Ⓒ ANP/HH

Matthijs de Ligt tekende echter kort na rust voor de aansluitingstreffer voor Oranje, waarna Depay de stand na een uur weer helemaal gelijk trok. Maar waar de wedstrijd in Nederlands voordeel leek te gaan eindigen, sloegen de Duitsers in de slotminuut toe. Nico Schulz dompelde de ArenA in rouw door de Duitsers op de valreep toch nog de volle drie punten te bezorgen.

Wat kan de equipe van Louis van Gaal dinsdagavond tewerkstelligen? Het duel in Amsterdam begint om 20.45 uur.