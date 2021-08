Premium Het beste van De Telegraaf

Clubeigenaar Alex Kroes doet het anders bij Go Ahead: ’Ik ben zeker geen suikeroom’

Door Jeroen Kapteijns

Go Ahead Eagles is na vier jaar terug in de Eredivisie met trainer Kees van Wonderen (m) en doelman Warner Hahn (l). Clubeigenaar Alex Kroes (r) wil in Deventer laten zien dat het ook anders kan. Ⓒ APA

DEVENTER - Met de terugkeer na vier jaar van Go Ahead Eagles op het hoogste niveau heeft de Eredivisie er een clubeigenaar bijgekregen. Geen Rus of Chinees, die zich op de achtergrond beweegt, of een clubverliefde zakenman met diepe zakken, maar Alex Kroes, een ex-zaakwaarnemer, die wil laten zien, dat het geen hogere wiskunde is om quitte te draaien met een voetbalclub. Wie is deze oud-jeugdspeler van Ajax die samenspeelde met Patrick Kluivert en Clarence Seedorf, maar niet doorbrak als profvoetballer?