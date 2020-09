Crash en vijfde tijd voor Max Verstappen in eerste vrije training GP Italië

Na België, waar Max Verstappen vorige week derde werd achter Lewis Hamilton en Valtteri Bottas (beiden Mercedes), is het nu de beurt aan Italië om het Formule 1-circus te verwelkomen.

Het decor was het circuit van Monza, waar Verstappen tijdens de eerste vrije training dus met zijn Red Bull-bolide in de rubberen banden eindigde. Op hoge snelheid verloor de 22-jarige Limburger de controle toen hij met zijn RB16 over de kerbstones stuiterde. Uiteindelijk bleef de schade beperkt, al moest de neus van de wagen het ontgelden.

Snel werd de rode vlag uit de kast gehaald, maar na een kort intermezzo gingen de coureurs weer verder met de vrije training. Verstappen kon overigens op eigen kracht weer terugkeren op het circuit en zocht direct de pits op.

Toen de crash plaatsvond stonden er nog zo’n 45 minuten op de klok voor de eerste vrije training. De RB16 werd door de monteurs - wegens schade aan de vloer en voorvleugel - snel gerepareerd en weer de baan op gestuurd.

Uiteindelijk wist Verstappen, ondanks de crash, toch de vijfde tijd neer te zetten. De snelste ronde werd gereden door Bottas, op de voet gevolgd door Hamilton. Alexander Albon, teamgenoot van Verstappen, liet de derde snelste tijd noteren.

Programma en stand

Later op de vrijdag (vanaf 15.00 uur) is de tweede vrije training op het circuit van Monza. Op zaterdag staat nog nummer drie op de planning, gevolgd door de kwalificatie (15.00 uur). De race van zondag start om 15.10 uur.

Bekijk hier de stand in het wereldkampioenschap en klik hier voor het (resterende) programma in de Formule 1.