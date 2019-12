Europa League: Ajax en AZ weten tegen wie ze kunnen loten

Wie speelt er tegen wie na de winterstop inde Europa League? Maandagmiddag weten we meer. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ajax en AZ verschijnen maandag, een dag na de competitietopper in Alkmaar, in Nyon om de loting bij te wonen voor de knock-outfase van de Europa League. Naast de de twee Eredivisie-clubs zitten er maandagmiddag nog 30 andere ploegen in de koker