UEFA-voorzitter Ceferin: ’Champions League-finale in 2026 mogelijk in VS’

Ceferin is behoorlijk onder de indruk van de sportbeleving in Amerika. Bovendien ziet hij ’het financiële plaatje’ wel zitten. In de podcast Men in Blazers vertelde hij de er wordt gedacht aan de VS als finaleplaats in 2026. ,,Het is mogelijk dat de finale in de Verenigde Staten wordt gespeeld. De komende jaren ligt alles nog vast, maar daarna gaan we kijken. Het is een mogelijkheid.”

Voor de komende edities liggen de finales dus al in kannen en kruiken. Voor deze editie (2023) is het Istanbul, Londen in 2024 en München in 2025. Het WK voetbal in 2026 wordt gehouden in de VS, Canada en Mexico.

Extreem populair

Ceferin ziet dat voetbal ’extreme populair’ in de VS is. ,,Amerikanen zijn bereid een hoog bedrag te betalen voor het beste wat de sport te bieden heeft. Dat betekent dat ze het Europese voetbal volgen zoals basketballiefhebbers in Europa de NBA volgen.”

De UEFA-voorzitter kijkt ook naar sponsoring. ,,Het is een feit dat onze rechten heel goed verkopen. De sponsoring vanuit de VS blijft nog wat achter, maar daar is de commercialisering totaal anders dan in Europa. Daarin zijn zij veel getalenteerder dan wij.”