Sport Kort: Griekspoor naar hoogste ranking op wereldranglijst

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Griekspoor naar hoogste ranking op wereldranglijst

11.34 uur: Tennisser Tallon Griekspoor heeft op de wereldranglijst zijn hoogste positie ooit bereikt. De 26-jarige Noord-Hollander moest zich afgelopen week vanwege ziekte weliswaar terugtrekken uit het ATP-toernooi van Kitzbühel, maar steeg desondanks twee plaatsen en vond zijn naam maandag terug op plek 44. Botic van de Zandschulp blijft de beste Nederlandse tennisser op de ATP-lijst, hij staat nog steeds op de 26e plaats.

Carlos Alcaraz steeg een plek op de nieuwe wereldranglijst. De 19-jarige Spanjaard, die zondag in de Kroatische stad Umag de finale verloor van de Italiaan Jannik Sinner, staat nu vierde, één plek achter zijn landgenoot Rafael Nadal. De Rus Daniil Medvedev voert de ranking aan.

Tim van Rijthoven zakte dertien plekken. De 25-jarige tennisser, die afgelopen week niet in actie kwam, staat nu op plaats 117.

Arantxa Rus zakte negen plekken op de WTA-ranking. De 31-jarige Zuid-Hollandse, die op het toernooi van Warschau afgelopen week in de eerste ronde verloor van de Italiaanse Sara Errani, staat nu 84e. De Poolse Iga Swiatek voert de ranglijst nog steeds aan.

Oproep voor hogere boarding na crash baanwielrenner in publiek

10.38 uur: De Britse baanwielrenster Laura Kenny roept op de boarding van de wielerbaan te verhogen na de crash van haar landgenoot Matthew Walls in het publiek bij de Gemenebestspelen in Engeland. De Engelse wielrenner vloog in Londen na een grote valpartij met hoge snelheid uit de baan en belandde in het publiek. Hijzelf en toeschouwers raakten hierbij gewond.

Vijfvoudig olympisch kampioene Kenny riep de internationale wielerunie UCI op meer te doen om zulke ongelukken te voorkomen. „Ik denk dat de crashes erger worden omdat de snelheid steeds hoger ligt en en renners extremere posities aannemen”, zegt Kenny. „Dat laatste, daar moet de UCI wat aan doen. Daarnaast moeten er misschien schermen komen, want Matt had nooit over de rand mogen gaan en in het publiek mogen belanden.”

Kenny zegt dat het de derde keer is dat ze een baanwielrenner over de boarding heeft zien vliegen. „Matt kon lachen en maakte grapjes met de verzorgers, wat fijn is om te horen. Maar als hij niet over de boarding was gegaan, had hij minder schade veroorzaakt, zeker bij het kleine meisje.”

Het Engelse team meldde dat Walls enkele hechtingen in zijn voorhoofd heeft gekregen en schaafwonden heeft, maar verder geen grote verwondingen. De wielrenner mocht zondagavond het ziekenhuis verlaten. Twee andere baanwielrenners werden ook naar het ziekenhuis gebracht als gevolg van de grote valpartij. Twee toeschouwers, onder wie een meisje, zijn ter plekke behandeld.

Astana heft schorsing Colombiaanse wielrenner López alweer op

09.45 uur: Wielerploeg Astana heeft de schorsing van de Colombiaanse renner Miguel Ángel López alweer opgeheven. Ruim een week geleden besloot Astana om de 28-jarige klimmer voorlopig te schorsen, omdat zijn naam werd genoemd in een dopingzaak. López werd verhoord door de Spaanse politie over zijn relatie met de controversiële dokter Marco Maynar, naar wie een onderzoek loopt wegens dopingzaken en witwassen.

Dat gebeurde toen de Colombiaan arriveerde op de luchthaven van Madrid. Hij zou afgelopen week in Spanje meedoen aan twee wedstrijden in de aanloop naar de Vuelta, die op 19 augustus begint in Utrecht. Vanwege zijn schorsing ontbrak López echter.

Astana besloot maandag om die schorsing op te heffen. Volgens de ploeg uit Kazachstan is op basis van de informatie die het heeft gekregen van de Spaanse autoriteiten en de internationale wielerfederatie UCI geen reden om López langer aan de kant te houden. De Colombiaan doet daarom deze week ’gewoon’ mee aan de Ronde van Burgos, ter voorbereiding op de Vuelta.

De klimmer, die in 2020 een etappezege boekte in de Tour en vorig jaar zijn derde rit won in de Vuelta, kwam in mei voor het laatst in actie. López moest vanwege een heupblessure al snel afstappen in de Giro.