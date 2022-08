Sport Kort: Van Vleuten wint Draai van de Kaai

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Tour-winnares Van Vleuten snelste in Draai van de Kaai

22.40 uur: Annemiek van Vleuten heeft de Draai van de Kaai gewonnen. De wielrenster won het criterium een dag nadat ze de Tour de France Femmes in haar voordeel had beslist.

Van Vleuten was Marianne Vos en Shirin van Anrooij in Roosendaal te snel af. Vos reed in de groene trui als winnares van het puntenklassement in de Tour, Van Anrooij in de witte van het jongerenklassement.

Bij de mannen ging de zege naar Wout van Aert. De Belg finishte voor Mathieu van der Poel en Fabio Jakobsen. Van Aert won samen met Vos ook de koppeltijdrit.

Alpecin-Deceuninck verlaat Ronde van Polen na coronabesmettingen

21.38 uur: Wielerploeg Alpecin-Deceuninck verlaat de Ronde van Polen vanwege vijf coronabesmettingen binnen de staf van het team. Alle renners testten nog wel negatief, maar de Belgische ploeg van de in Polen afwezige Mathieu van der Poel zegt de beslissing te hebben genomen voor de veiligheid "van onze renners, staf en de andere deelnemende teams". De Ronde van Polen duurt nog tot en met vrijdag.

Namens Alpecin-Deceuninck reden onder anderen de Nederlanders Sjoerd Bax en David van der Poel in Polen.

Sprinters Jakobsen en Wiebes moeten voor EK-goud gaan zorgen

20.49 uur: Fabio Jakobsen en Lorena Wiebes moeten Nederland deze maand aan goud gaan helpen op de Europees kampioenschappen wielrennen op de weg in München. De selecties van bondscoaches Koos Moerenhout en Loes Gunnewijk zijn vanwege het vlakke parcours op de twee topsprinters afgestemd, maakt wielerbond KNWU bekend. Op de tijdrit zijn Jos van Emden en Ellen van Dijk de belangrijkste namen.

Bij de mannen doen naast Jakobsen ook Van Emden, Danny van Poppel, Daan Hoole, Nils Eekhoff, Pascal Eenkhoorn, Jan Maas en Elmar Reinders mee aan de wegrit op 14 augustus. „Met deze sterke ploeg kunnen we Fabio goed ondersteunen en willen we hem op de best mogelijke plek afzetten voor een massasprint”, aldus Moerenhout. In de tijdrit op 17 augustus is volgens hem een plek in de top 10 voor Van Emden „een realistische doelstelling.”

Bij de vrouwen krijgt Wiebes op 21 augustus de hulp van Van Dijk, Riejanne Markus, Demi Vollering, Charlotte Kool, Floortje Mackaij, Jeanne Korevaar en Anouska Koster. „Lorena Wiebes is op dit moment één van de snelste vrouwen van het peloton. Tijdens de Tour de France Femmes pakte ze op die manier twee ritoverwinningen”, zegt Gunnewijk. „We gaan voor dubbel goud”, voegt de bondscoach toe over de kansen van wereldkampioene Van Dijk in de tijdrit op 17 augustus. Daar doet ook Markus aan mee.

Colombiaan Higuita beste op steile aankomst in Ronde van Polen

16.43 uur: Sergio Higuita heeft de derde etappe in de Ronde van Polen gewonnen. De Colombiaan van Bora-hansgrohe was de beste op een steile aankomst na een rit van 237,9 kilometer tussen Krasnik en Przemysl. Higuita bleef de Spanjaard Pello Bilbao en de Belg Quinten Hermans voor.

Voor Higuita is het de vijfde zege van het seizoen. De 25-jarige wielrenner werd eerder dit jaar Colombiaans kampioen, won de Ronde van Catalonië en ritten in de Ronde van de Algarve en in de Ronde van Romandië.

Uitvak NEC volledig hersteld na instorting

15.55 uur: NEC kan in het nieuwe seizoen weer vijfhonderd uitsupporters toelaten in stadion De Goffert. Het tribunedeel waar het uitvak is gevestigd, is volledig hersteld, meldt de club uit Nijmegen. NEC begint het nieuwe seizoen in de Eredivisie zondag met een thuiswedstrijd tegen FC Twente.

Tijdens een thuiswedstrijd tegen Vitesse vorig jaar oktober stortte een deel van het vak voor bezoekende supporters in. NEC voetbalde de weken daarna in een volledig leeg stadion. Tot eind vorig seizoen was het uitvak nog beperkt geopend, voor 420 supporters. Nu de restauratie is afgerond en goedgekeurd, is volgens algemeen directeur Wilco van Schaik „een nare periode voor de club” afgesloten.

Volleybalster Grothues stopt bij Oranje

13.31 uur: Maret Grothues stopt als international van het Nederlands team. De geboren Almelose maakte veertien jaar deel uit van Oranje. De 33-jarige volleybalster blijft wel actief bij haar Griekse club Panathinaikos, meldt de volleybalbond Nevobo.

Grothues debuteerde in 2008 in Oranje en was van 2013 tot en met 2020 de aanvoerster van de ploeg. Ze maakte deel uit van het team dat drie keer zilver won op EK’s (2009, 2015 en 2017) en als vierde eindigde op de Olympische Spelen van Rio 2016 en op het WK in 2018. Grothues kwam 392 keer uit voor Oranje.

„Na veertien jaar speelster van het Nederlands team te zijn geweest, heb ik besloten om te stoppen”, zegt de volleybalster. „Ik kan terugkijken op een heel mooie periode bij Oranje. Ik heb vele hoogtepunten mogen meemaken.”

Griekspoor naar hoogste ranking op wereldranglijst

11.34 uur: Tennisser Tallon Griekspoor heeft op de wereldranglijst zijn hoogste positie ooit bereikt. De 26-jarige Noord-Hollander moest zich afgelopen week vanwege ziekte weliswaar terugtrekken uit het ATP-toernooi van Kitzbühel, maar steeg desondanks twee plaatsen en vond zijn naam maandag terug op plek 44. Botic van de Zandschulp blijft de beste Nederlandse tennisser op de ATP-lijst, hij staat nog steeds op de 26e plaats.

Carlos Alcaraz steeg een plek op de nieuwe wereldranglijst. De 19-jarige Spanjaard, die zondag in de Kroatische stad Umag de finale verloor van de Italiaan Jannik Sinner, staat nu vierde, één plek achter zijn landgenoot Rafael Nadal. De Rus Daniil Medvedev voert de ranking aan.

Tim van Rijthoven zakte dertien plekken. De 25-jarige tennisser, die afgelopen week niet in actie kwam, staat nu op plaats 117.

Arantxa Rus zakte negen plekken op de WTA-ranking. De 31-jarige Zuid-Hollandse, die op het toernooi van Warschau afgelopen week in de eerste ronde verloor van de Italiaanse Sara Errani, staat nu 84e. De Poolse Iga Swiatek voert de ranglijst nog steeds aan.

Oproep voor hogere boarding na crash baanwielrenner in publiek

10.38 uur: De Britse baanwielrenster Laura Kenny roept op de boarding van de wielerbaan te verhogen na de crash van haar landgenoot Matthew Walls in het publiek bij de Gemenebestspelen in Engeland. De Engelse wielrenner vloog in Londen na een grote valpartij met hoge snelheid uit de baan en belandde in het publiek. Hijzelf en toeschouwers raakten hierbij gewond.

Vijfvoudig olympisch kampioene Kenny riep de internationale wielerunie UCI op meer te doen om zulke ongelukken te voorkomen. „Ik denk dat de crashes erger worden omdat de snelheid steeds hoger ligt en en renners extremere posities aannemen”, zegt Kenny. „Dat laatste, daar moet de UCI wat aan doen. Daarnaast moeten er misschien schermen komen, want Matt had nooit over de rand mogen gaan en in het publiek mogen belanden.”

Kenny zegt dat het de derde keer is dat ze een baanwielrenner over de boarding heeft zien vliegen. „Matt kon lachen en maakte grapjes met de verzorgers, wat fijn is om te horen. Maar als hij niet over de boarding was gegaan, had hij minder schade veroorzaakt, zeker bij het kleine meisje.”

Het Engelse team meldde dat Walls enkele hechtingen in zijn voorhoofd heeft gekregen en schaafwonden heeft, maar verder geen grote verwondingen. De wielrenner mocht zondagavond het ziekenhuis verlaten. Twee andere baanwielrenners werden ook naar het ziekenhuis gebracht als gevolg van de grote valpartij. Twee toeschouwers, onder wie een meisje, zijn ter plekke behandeld.

Astana heft schorsing Colombiaanse wielrenner López alweer op

09.45 uur: Wielerploeg Astana heeft de schorsing van de Colombiaanse renner Miguel Ángel López alweer opgeheven. Ruim een week geleden besloot Astana om de 28-jarige klimmer voorlopig te schorsen, omdat zijn naam werd genoemd in een dopingzaak. López werd verhoord door de Spaanse politie over zijn relatie met de controversiële dokter Marco Maynar, naar wie een onderzoek loopt wegens dopingzaken en witwassen.

Dat gebeurde toen de Colombiaan arriveerde op de luchthaven van Madrid. Hij zou afgelopen week in Spanje meedoen aan twee wedstrijden in de aanloop naar de Vuelta, die op 19 augustus begint in Utrecht. Vanwege zijn schorsing ontbrak López echter.

Astana besloot maandag om die schorsing op te heffen. Volgens de ploeg uit Kazachstan is op basis van de informatie die het heeft gekregen van de Spaanse autoriteiten en de internationale wielerfederatie UCI geen reden om López langer aan de kant te houden. De Colombiaan doet daarom deze week ’gewoon’ mee aan de Ronde van Burgos, ter voorbereiding op de Vuelta.

De klimmer, die in 2020 een etappezege boekte in de Tour en vorig jaar zijn derde rit won in de Vuelta, kwam in mei voor het laatst in actie. López moest vanwege een heupblessure al snel afstappen in de Giro.