ATP Cup: Tsitsipas verslaat zeurende Zverev

Zverev had moeite om in de wedstrijd te komen en klaagde veel over zijn opslag. Zijn trainer Boris Becker en de Duitse bank keken hopeloos toe hoe Zverev vooral van zichzelf verloor. „Waarom lukt het maar niet. Het gaat gewoon niet. Wat ik ook doe, het wil niet lukken”, riep Zverev herhaaldelijk over de baan.

Ondanks het geklaag van zijn opponent hield Tsitsipas zijn hoofd wel koel en trok de score tegen Duitsland gelijk: 1-1. De dubbel tussen Tsitsipas/Pervolarakis en Krawietz/Mies moet de beslissing brengen.

In groep D won de Rus Karen Khachanov zijn partij van Taylor Fritz uit de Verenigde Staten: 3-6, 7-5, 6-1. Verder neemt Daniil Medvedev het namens Rusland nog op tegen John Isner. De dubbel gaat tussen Khachanov/Medvedev en Krajicek/Ram.

Australië en Engeland

De Australiërs wisten ook hun tweede groepsduel in groep F met 3-0 te winnen. Dit keer van Canada. Nick Kyrgios liet verstek gaan wegens een lichte rugblessure. Hij werd vervangen door Johan Millman, die de Canadees Félix Auger-Aliassime met 6-4, 6-2 verraste.

Engeland heeft het onderlinge duel met België in groep C gewonnen. De Belg Steve Darcis won het openingsduel met Cameron Norrie (6-2, 6-4). Vervolgens lukte het David Goffin niet om de zege binnen te slepen. Hij verloor van Daniel Evans (6-4, 6-4). De dubbelpartij moest de beslissing brengen en daarin trok Engeland met Jamie Murray en Joe Salisbury aan het langste eind door het duo Sander Gille en Joran Vliegen te verslaan: 6-3, 7-6 (7).

Uitslagen

Overigen uitslagen van dag 3 van de ATP Cup

Groep C: Bulgarije - Moldavië: 2-1

Dimitrov/Lazarov - Albot/Cozbinov 4-6, 6-7(4)

Dimitrov - Albot 6-2, 6-3

Kuzmanov - Cozbinov 6-1, 7-5

Groep D: Italië - Noorwegen

Bolelli/Fognini - Ruud/Durasovic 6-3, 7-6(3)

Fognini - Ruud 2-6, 2-6

Travaglia - Durasovic 6-1, 6-1