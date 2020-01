ATP Cup: Tsitsipas verslaat Zverev

De partij duurde slechts 73 minuten. Ondanks de nederlaag van Zverev won Duitsland de ontmoeting met de Grieken wel met 2-1.

Zverev verloor ook zijn eerste duel van 2020, in drie sets van Alex de Minaur uit Australië. De Minaur knokte zich toen terug uit geslagen positie en hij deed dat in de confrontatie met Canada opnieuw. De nummer 18 van de wereld keek tegen Denis Shapovalov tegen een achterstand van 7-6 (6) 4-2 aan, maar maakte vervolgens zes games op een rij en trok de partij in de derde set (6-2) alsnog naar zich toe.

Nick Kyrgios liet verstek gaan wegens een lichte rugblessure. Hij werd vervangen door John Millman, die de Canadees Félix Auger-Aliassime met 6-4 6-2 verraste.

Omdat Duitsland van Griekenland won is Australië het eerste land dat zich heeft weten te plaatsen voor de kwartfinales. Acht landen strijden vanaf donderdag in Sydney om de titel in de ATP Cup.

De ATP Cup is een nieuw toernooi waaraan 24 landen deelnemen. De wedstrijden worden gespeeld in drie Australische steden: Perth, Brisbane, Sydney. Het evenement geldt als voorbereidingstoernooi op de Australian Open.

Uitslagen

Overigen uitslagen van dag 3 van de ATP Cup

Groep C: Bulgarije - Moldavië: 2-1

Dimitrov/Lazarov - Albot/Cozbinov 4-6, 6-7(4)

Dimitrov - Albot 6-2, 6-3

Kuzmanov - Cozbinov 6-1, 7-5

Groep D: Italië - Noorwegen

Bolelli/Fognini - Ruud/Durasovic 6-3, 7-6(3)

Fognini - Ruud 2-6, 2-6

Travaglia - Durasovic 6-1, 6-1