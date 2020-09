Straf Alexander Albon in aanloop naar Grand Prix van Rusland

Reden is het vervangen van de versnellingsbak in de RB16 van de Britse Thai. Als dat gebeurt binnen zes wedstrijden, levert dat zo’n straf op. Albon stond twee weken geleden op Mugello voor het eerst op het podium (derde). In alle tien de kwalificatiesessies dit jaar legde hij het af tegen Verstappen. In Rusland was hij ruim een seconde langzamer dan de Nederlander op zaterdag.

Ook Nicholas Latifi (Williams) krijgt die sanctie van vijf plaatsen voor hetzelfde ’vergrijp’. Hij kwalificeerde zich zaterdag als negentiende en start in Sotsji nu dus als twintigste en laatste. De race start om 13.10 uur Nederlandse tijd.