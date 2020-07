Sport Kort: Lars Veldwijk wisselt van club in Zuid-Korea

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Veldwijk wisselt van club in Zuid-Korea

09.33 uur: Lars Veldwijk heeft een transfer gemaakt binnen Zuid-Korea. De 28-jarige Noord-Hollander is na een half jaar al weer vertrokken bij Jeonbuk Hyundai en gaat nu voetballen voor Suwon FC, de club die bovenaan staat op het tweede niveau.

Veldwijk kon bij landskampioen Jeonbuk niet rekenen op een basisplaats. De spits debuteerde in mei nog wel als invaller met het winnende doelpunt tegen Busan IPark (1-2), maar hij moest het ook daarna vooral doen met invalbeurten.

De aanvaller uit Uithoorn ondertekende in januari nog een contract voor twee seizoenen bij Jeonbuk. Veldwijk speelde daarvoor anderhalf jaar bij Sparta Rotterdam. Eerder kwam hij uit voor onder meer Excelsior, Nottingham Forest, PEC Zwolle en FC Groningen.

Voetbal: Arsenal tot eind dit jaar zonder spits Martinelli

09.13 uur: Arsenal kan vermoedelijk pas begin volgend jaar weer beschikken over spits Gabriel Martinelli. De 19-jarige Braziliaan liep eind vorige maand een blessure aan zijn linkerknie op en moest een operatie ondergaan. De medische staf van Arsenal verwacht dat Martinelli aan het einde van 2020 weer volledig kan meetrainen.

De jonge spits speelde dit seizoen 26 wedstrijden voor Arsenal, waarin hij tien doelpunten maakte. In de Premier League was Martinelli drie keer trefzeker, zijn andere goals maakte hij in de League Cup (vier) en in de Europa League (drie).

De jonge Braziliaan, die vorig jaar naar Engeland kwam, heeft Pierre-Emerick Aubameyang en Alexandre Lacazette voor zich in de pikorde. De twee topspitsen denken echter aan een vertrek, zeker als Arsenal zich niet weet te plaatsen voor Europees voetbal. De ’Gunners’ staan in de Premier League op de negende plaats. Ze kunnen wel de FA Cup winnen. Arsenal treft zaterdag Manchester City in de halve finales.

Tennis: Serena Williams hervat tennisseizoen in Kentucky

07.41 uur: De Amerikaanse tennisster Serena Williams hervat het seizoen in Kentucky, op het Top Seed Open. Het hardcourttoernooi, nieuw op de WTA Tour, begint op 10 augustus. Ook haar landgenote Sloane Stephens, in 2017 winnares van de US Open, doet mee. Een week eerder wordt het tennisseizoen na een onderbreking van bijna vijf maanden weer opgestart in Palermo.

Op het Siciliaanse gravel komen onder anderen Simona Halep, Svetlana Koeznetsova, Jelena Ostapenko en Marketa Vondrousova in actie. Het Top Seed Open in Lexington (Kentucky) is nieuw op de kalender en vervangt het WTA-toernooi van Washington. In de aanloop naar de US Open vindt normaal gesproken in de hoofdstad een gecombineerd toernooi voor mannen en vrouwen plaats. Om het risico op verspreiding van het coronavirus te voorkomen, heeft de organisatie besloten om alleen een ATP-toernooi te houden.

De 38-jarige Serena Williams begon het jaar met winst van het WTA-toernooi in Auckland, maar werd daarna op de Australian Open al in de derde ronde uitgeschakeld. De 23-voudig grandslamwinnares kwam daarna alleen nog in de Fed Cup in actie. Williams wil over ruim een maand meedoen aan de US Open.