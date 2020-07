Sport Kort: Paraguay stelt herstart competitie uit na besmettingen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Paraguay stelt herstart competitie uit na besmettingen

21.38 uur: De voetbalbond van Paraguay (APF) heeft de start van de voetbalcompetitie opgeschort, nadat meer dan 50 personen bij drie clubs positief hadden getest op het coronavirus.

Paraguay zou juist het eerst land in Zuid-Amerika zijn waar de competitie vrijdag onder strikte voorwaarden weer van start zou gaan. Nadat de medische commissie van de voetbalbond de positieve tests had bekendgemaakt, adviseerde het ministerie van Volksgezondheid om de herstart uit te stellen.

„We zijn tot een akkoord gekomen met de voorzitters van de 12 clubs uit de eerste divisie om de competitie uiterlijk op 22 juli te hervatten”, meldde de voetbalbond.

De APF heeft op grote schaal testen bij spelers coaches en officials aangekondigd. Bij de club 12 de Octubre testten 35 personen positief, bij Guarani 14 en bij San Lorenzo vier. Ook bleken drie scheidsrechters te zijn besmet.

Tot afgelopen donderdag had Paraguay 3300 gevallen van het coronavirus genoteerd met 27 doden. Daarmee is het een van de minst getroffen landen in Zuid-Amerika.

Golf: Luiten toont karakter in Oostenrijk

18.54 uur: Joost Luiten heeft vrijdag op de Europese Tour bij het Euram Bank Open in Oostenrijk karakter en kwaliteit getoond. Hij leek halverwege zijn derde ronde reddeloos verloren, nadat hij op drie holes op rij liefst zeven slagen had laten liggen. De 34-jarige Rotterdammer wist daarna echter zijn concentratie terug te vinden. Hij kwam alsnog uit op een alleszins aanvaardbare score van 74 (+4), waarmee hij op de gedeelde elfde plaats belandde.

Luiten verspeelde zijn leidende positie op de zevende hole (par-5) waar hij maar liefst tien slagen liet noteren. Daarna volgden op de achtste en negende hole ook nog een bogey. De veerkrachtige Luiten maakte zijn ronde vervolgens vol met acht pars en een birdie.

Luiten heeft nog een geringe kans op de eindzege in Ramsau. Met een indrukwekkend rondje van 61 slagen sprong de Fransman Robin Sciot-Siegrist naar de eerste plaats. Hij staat met een score van 194 drie slagen voor op de Brit Richard Mansell. Luiten heeft een totaal van 202 slagen.

Algemeen: Bach stelt zich opnieuw verkiesbaar als IOC-voorzitter

13.32 uur: Thomas Bach stelt zich volgend jaar beschikbaar voor een tweede termijn als voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité. Dat vertelde de 66-jarige Duitser vrijdag tijdens de algemene vergadering van het comité, die grotendeels online werd gehouden vanwege de coronamaatregelen. Bach leidde de 136e IOC-sessie vanuit het Olympic House in Lausanne.

Bach is sinds 10 september 2013 voorzitter van het IOC. Hij volgde de Belg Jacques Rogge op, die gedurende de maximale termijn van twaalf jaar het hoogste sportambt bekleedde.

„Als jullie leden van het IOC het willen, dan ben ik klaar voor een tweede termijn als voorzitter van het IOC. Ik wil jullie en de olympische beweging waar we zo veel van houden nog vier jaar blijven dienen”, zei Bach. De IOC-leden reageerden via de videoverbindingen vrijwel allemaal zeer enthousiast. Ze prezen het leiderschap en de visie van Bach.

Atletiek: Martina neemt zitting in atletenvakbond

13.07 uur: Churandy Martina heeft namens Europa zitting genomen in The Athletics Association, de atletenvakbond die is opgericht door Christian Taylor. De Amerikaanse hink-stap-springer startte die beweging vorig jaar. Taylor deed dat uit protest tegen het schrappen van diverse onderdelen uit het programma van de Diamond League.

Taylor, tweevoudig olympisch kampioen, kreeg al snel bijval van andere atleten. Deze week besloot hij de beweging een officieel karakter te geven. De Amerikaan is zelf voorzitter van het bestuur van The Athletics Association. Hij heeft in het bestuur gezelschap van atleten van alle continenten. De 36-jarige Martina vertegenwoordigt Europa. Ook zitten er vertegenwoordigers van diverse atletiekonderdelen in het bestuur, zoals de Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce namens de sprinters.

De atletenvakbond gaat zich nu sterk maken voor aanpassingen van de zogeheten ’Rule 50’, die voorschrijft dat sporters tijdens de Olympische Spelen geen politieke en religieuze uitingen mogen doen. Wie dat wel doet, krijgt een sanctie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De vakbond van Taylor wil dat daar verandering in komt.

Turnen: Turnsters krijgen twee kansen voor deelname aan EK

12.48 uur: De Nederlandse turnsters kunnen zich tijdens twee wedstrijden kwalificeren voor het EK, dat van 17 tot 20 december in Bakoe wordt afgewerkt. Ze krijgen op 21 november hun eerste kans in Nijmegen en mogen zich op 5 december in Heerenveen nogmaals laten zien.

Bondscoach Gerben Wiersma maakt zijn uiteindelijke selectie voor het Europese toernooi in Azerbeidzjan op 7 december bekend. Hij bepaalt op 16 november al een selectie van maximaal tien turnsters, met wie hij het hele traject richting het EK wil ingaan. Drie dagen eerder traint Wiersma met een groep uitverkoren turnsters.

Nederland wil tijdens het EK bij de top 5 van landenteams eindigen. Plaatsing voor een individuele toestelfinale is een andere doelstelling.

IJshockey: Storm veroorzaakt schade aan ijshockeystadion Edmonton

11.47 uur: Twee weken voor de hervatting van de Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL heeft een storm voor flinke schade gezorgd aan het stadion van Edmonton Oilers, een van de twee locaties waar het seizoen wordt uitgespeeld. Zo kwam de ingang van Rogers Place, zoals het multifunctionele stadion heet, onder water te staan. Ook in andere delen van het complex ontstond waterschade.

„We zijn de schade aan het beoordelen. Op dit moment denken we dat het onze voorbereiding niet zal verstoren en dat we op tijd klaar zijn om als gaststad de NHL te verwelkomen”, aldus de organisatie van het stadion in een verklaring.

De NHL wordt na een maandenlange onderbreking vanwege de coronacrisis voortgezet op twee locaties: in Edmonton en Toronto. Alle wedstrijden vinden in die twee stadions in Canada plaats, zonder publiek op de tribunes. Het seizoen gaat verder met de play-offs, waar 24 teams aan mogen meedoen. Het is de bedoeling dat de finaleserie om de Stanley Cup eind september of begin oktober in Edmonton wordt gespeeld.

Voetbal: Leicester City strijdt zonder drie basisspelers om deelname CL

11.29 uur: Leicester City strijdt komende week met een uitgedunde selectie voor een ticket voor de volgende editie van de Champions League. Trainer Brendan Rodgers kan dit seizoen geen beroep meer doen op de geblesseerde basiskrachten James Maddison, Ben Chilwell en Christian Fuchs.

Leicester City versloeg donderdagavond Sheffield United (2-0). De club staat weer vierde in de Engelse voetbalcompetitie op basis van een beter doelsaldo dan Manchester United. Het als derde geklasseerde Chelsea heeft een puntje meer.

De beste vier ploegen van de Premier League mogen volgend seizoen aan de Champions League deelnemen. Kampioen Liverpool en Manchester City hebben zich al geplaatst. Leicester City sluit het seizoen af met wedstrijden tegen Tottenham Hotspur en Manchester United.

Voetbal: Veldwijk wisselt van club in Zuid-Korea

09.33 uur: Lars Veldwijk heeft een transfer gemaakt binnen Zuid-Korea. De 28-jarige Noord-Hollander is na een half jaar al weer vertrokken bij Jeonbuk Hyundai en gaat nu voetballen voor Suwon FC, de club die bovenaan staat op het tweede niveau.

Veldwijk kon bij landskampioen Jeonbuk niet rekenen op een basisplaats. De spits debuteerde in mei nog wel als invaller met het winnende doelpunt tegen Busan IPark (1-2), maar hij moest het ook daarna vooral doen met invalbeurten.

De aanvaller uit Uithoorn ondertekende in januari nog een contract voor twee seizoenen bij Jeonbuk. Veldwijk speelde daarvoor anderhalf jaar bij Sparta Rotterdam. Eerder kwam hij uit voor onder meer Excelsior, Nottingham Forest, PEC Zwolle en FC Groningen.

Voetbal: Arsenal tot eind dit jaar zonder spits Martinelli

09.13 uur: Arsenal kan vermoedelijk pas begin volgend jaar weer beschikken over spits Gabriel Martinelli. De 19-jarige Braziliaan liep eind vorige maand een blessure aan zijn linkerknie op en moest een operatie ondergaan. De medische staf van Arsenal verwacht dat Martinelli aan het einde van 2020 weer volledig kan meetrainen.

De jonge spits speelde dit seizoen 26 wedstrijden voor Arsenal, waarin hij tien doelpunten maakte. In de Premier League was Martinelli drie keer trefzeker, zijn andere goals maakte hij in de League Cup (vier) en in de Europa League (drie).

De jonge Braziliaan, die vorig jaar naar Engeland kwam, heeft Pierre-Emerick Aubameyang en Alexandre Lacazette voor zich in de pikorde. De twee topspitsen denken echter aan een vertrek, zeker als Arsenal zich niet weet te plaatsen voor Europees voetbal. De ’Gunners’ staan in de Premier League op de negende plaats. Ze kunnen wel de FA Cup winnen. Arsenal treft zaterdag Manchester City in de halve finales.

Tennis: Serena Williams hervat tennisseizoen in Kentucky

07.41 uur: De Amerikaanse tennisster Serena Williams hervat het seizoen in Kentucky, op het Top Seed Open. Het hardcourttoernooi, nieuw op de WTA Tour, begint op 10 augustus. Ook haar landgenote Sloane Stephens, in 2017 winnares van de US Open, doet mee. Een week eerder wordt het tennisseizoen na een onderbreking van bijna vijf maanden weer opgestart in Palermo.

Op het Siciliaanse gravel komen onder anderen Simona Halep, Svetlana Koeznetsova, Jelena Ostapenko en Marketa Vondrousova in actie. Het Top Seed Open in Lexington (Kentucky) is nieuw op de kalender en vervangt het WTA-toernooi van Washington. In de aanloop naar de US Open vindt normaal gesproken in de hoofdstad een gecombineerd toernooi voor mannen en vrouwen plaats. Om het risico op verspreiding van het coronavirus te voorkomen, heeft de organisatie besloten om alleen een ATP-toernooi te houden.

De 38-jarige Serena Williams begon het jaar met winst van het WTA-toernooi in Auckland, maar werd daarna op de Australian Open al in de derde ronde uitgeschakeld. De 23-voudig grandslamwinnares kwam daarna alleen nog in de Fed Cup in actie. Williams wil over ruim een maand meedoen aan de US Open.