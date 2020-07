Sport Kort: Serena Williams hervat seizoen in Kentucky

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Serena Williams hervat tennisseizoen in Kentucky

07.41 uur: De Amerikaanse tennisster Serena Williams hervat het seizoen in Kentucky, op het Top Seed Open. Het hardcourttoernooi, nieuw op de WTA Tour, begint op 10 augustus. Ook haar landgenote Sloane Stephens, in 2017 winnares van de US Open, doet mee. Een week eerder wordt het tennisseizoen na een onderbreking van bijna vijf maanden weer opgestart in Palermo.

Op het Siciliaanse gravel komen onder anderen Simona Halep, Svetlana Koeznetsova, Jelena Ostapenko en Marketa Vondrousova in actie. Het Top Seed Open in Lexington (Kentucky) is nieuw op de kalender en vervangt het WTA-toernooi van Washington. In de aanloop naar de US Open vindt normaal gesproken in de hoofdstad een gecombineerd toernooi voor mannen en vrouwen plaats. Om het risico op verspreiding van het coronavirus te voorkomen, heeft de organisatie besloten om alleen een ATP-toernooi te houden.

De 38-jarige Serena Williams begon het jaar met winst van het WTA-toernooi in Auckland, maar werd daarna op de Australian Open al in de derde ronde uitgeschakeld. De 23-voudig grandslamwinnares kwam daarna alleen nog in de Fed Cup in actie. Williams wil over ruim een maand meedoen aan de US Open.