Ruzie in ploeg Remco Evenepoel? ’Ik zwijg liever dan te zeggen wat ik denk’

Evenepoel moest op de derde grindstrook van de dag lossen. Opvallend: Almeida was er vooraan eerst wel nog bij. De Portugees, vorig jaar vijftien dagen in het roze, maakte ook niet meteen aanstalten om te wachten op zijn Belgische kopman. Ondanks een achterstand van vijf minuten op Bernal na een slechte dag in het begin van de Giro. Uiteindelijk besloot Almeida om Evenepoel een handje te gaan toesteken, ook al reed hij in het slot nog eens weg van de Belg.

„Het waren helse omstandigheden. Joao heeft gewacht en heeft zich volledig leeggereden. Hij heeft gedaan wat hij moest doen”, vertelde ploegleider Klaas Lodewyck na de rit. „Er valt hem niets te verwijten”, stelde Evenepoel voor de rit van donderdag. „Ik heb een paar keer geroepen in de radio dat ik niet kon volgen. Maar de verbinding was zo slecht, dat zowel de auto als Joao het niet gehoord hadden. Toen ik mijn oortje weggooide? Ik was zo diep aan het gaan dat ik even geen behoefte had aan de commentaar. Het was niet negatief, maar ik wilde het even allemaal niet horen.”

Bij de Portugese krant A Bola vertelde Almeida kort zijn versie van de feiten.

„Ik voelde me goed en had een uitstekend gevoel onderweg”, aldus de Portugees die Deceuninck-Quick-Step na dit seizoen verlaat. „Ik had de kans om de besten van de koers te verslaan, maar ik moest de orders opvolgen die van de volgwagen kwamen en die waren om op Remco te wachten. Of ik me teleurgesteld voel? Ik zwijg liever dan te zeggen wat ik denk. Ik leer elke dag iets bij, ook nu weer in een geweldig kader waarin ik ver had kunnen komen. Maar de koers is een collectieve sport en het zijn de sportdirecteuren die de leiding hebben.”

