Arantxa Rus elimineert Pavlyuchenkova in Praag

Pavlyuchenkova, die als zesde geplaatst was, staat op de mondiale ranglijst veertig plekken hoger.

Rus (29) liet in de eerste set een 5-1 voorsprong glippen, maar won vanaf 5-5 toch weer drie games op een rij. Ze brak de Russin in de tweede set op 3-2 en liep daarna verder uit. Na een uur en drie kwartier benutte ze haar eerste wedstrijdpunt na een lovegame.

Volgende opponent

In de tweede ronde neemt Rus het op tegen een qualifier of een lucky loser: Elena-Gabriela Ruse uit Roemenië of de Poolse Magdalena Frech.

Twee dagen geleden schreef Rus nog het dubbelspeltoernooi op haar naam in Palermo. Bij de herstart in Italië verloor ze in het enkelspel in de eerste ronde.