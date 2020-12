Titelfavoriet Gerwyn Price in actie op WK darts

Gerwyn Price. Ⓒ PDC/Lawrence Lusitg

LONDEN - Alle partijen in de eerste ronde zijn achter de rug op het WK darts, de eerste kleine schifting is geweest. Maandagavond vervolgt het toernooin met een viertal wedstrijden in de tweede ronde, waarin onder meer Gerwyn Price, een van de favorieten voor de eindzege, in actie komt.