Rico Verhoeven: ’Bewondering voor olympisch kampioen Niek Kimmann’

Door onze Telesportredactie

Rico Verhoeven. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Rico Verhoeven had voor de Olympische Spelen een ontmoeting met BMX’er Niek Kimmann, net als hij een trainingsbeest en perfectionist. Tijdens de Olympische Spelen zag hij de crash van de man die op een official botste, een scheur in zijn knieschijf opliep en later toch olympisch kampioen werd.