Silooy teleurgesteld in Oranje: ’Internationals gaven niet alles op WK’

Buitenstaanders zeggen vaak dat er niet hard gewerkt wordt als Oranje verliest. „Dat is gemakkelijk gezegd, maar als je zag welke arbeid Argentinië leverde, dan gaven de Nederlandse internationals niet alles. Arbeid leveren om je taken uit te voeren, je maximaal geven om vrij te lopen, vuile meters te maken, terug te schakelen, bovenop je tegenstander te zitten, duels te winnen; ik heb het te weinig gezien.”

Koppeltjes

In zijn actieve carrière stond Silooy vaak in de mandekking op Romario, toen de beste spits van de wereld en in 1994 wereldkampioen met Brazilië. „Net als Messi wandelde hij vaak over het veld. Maar dan ineens was hij er en gooide er een versnelling uit. Hij heeft tegen mij nooit gescoord. Van Gaal droeg mij bij Ajax op hem uit te schakelen en negentig minuten op z’n huid te zitten. Bij wijze van spreken met hem mee te gaan naar het toilet. Dat zie je niet meer, van die koppeltjes. Het werkte wel. Als je, zoals Nederland deed, Messi drie, vier meter geeft, dan vermoordt hij je. Dat is gebleken. Misschien moeten we daar in de jeugdopleiding meer aandacht aan besteden.”

Minderwaardig

De meeste coaches vinden het tegenwoordig minderwaardig om een man op te offeren aan de beste speler van de tegenpartij. Silooy vindt dat opmerkelijk. „Als je zo iemand uit de wedstrijd kan spelen en winnen, moet je het gewoon doen. Er is niets minderwaardigs aan. Voor mij waren dat trouwens de zwaarste wedstrijden. Na negentig minuten Romario was ik helemaal kapot. Iedere seconde bij de les blijven tegen zo’n wereldvedette, vergt heel veel van een verdediger.”