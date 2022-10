Goed nieuws over Memphis Depay voor Louis van Gaal

Naar verwachting keert Depay volgende week woensdag in het Champions League-duel tegen Bayern München in Camp Nou terug in de wedstrijdselectie van Barça. Mogelijk maakt hij zelfs enkele dagen eerder al zijn comeback tegen Athletic Bilbao, stelt SPORT.

Van Gaal maakte eerder al bekend richting het WK sowieso een plekje vrij te houden voor Depay, die de laatste jaren zeer belangrijk is voor Oranje en met zijn 28 jaar en 42 doelpunten in 81 interlands hard op weg is om topscorer aller tijden te worden. De voormalig PSV’er moet nog acht doelpunten maken om recordhouder Robin van Persie te evenaren.

Bondscoach Louis van Gaal met Frenkie de Jong (links), Virgil van Dijk (midden) en Memphis Depay (rechts) tijdens een training van Oranje. Ⓒ ProShots

Voor de inmiddels herstelde Frenkie de Jong, die zondag tegen Real Madrid (3-1 verlies) in de basis begon, gold hetzelfde als voor Depay. „Ik hou zo lang mogelijk een plek voor ze vrij, maar dan moeten ze wel fit zijn”, aldus Van Gaal eind september. „Zij hebben zoveel betekend voor dit Oranje. Het dogma dat het Nederlands elftal geen revalidatiecentrum is houd ik ook vol richting het WK. Maar als zij aangeven, dat ze het gaan halen, dan wacht ik daarop.”

Het WK begint voor Oranje op 21 november, met het groepsduel tegen Senegal.

Noa Lang

Noa Lang heeft door zijn gebrek aan speelminuten bij Club Brugge last van tijdsdruk voor het WK. Na zijn enkelblessure heeft de 23-jarige aanvaller niet veel gespeeld bij de kampioen van België, volgens trainer Carl Hoefkens omdat hij nog niet het niveau heeft bereikt van voor die kwetsuur. Aan zijn instelling ligt het niet, zei Hoefkens tegen Belgische media.

Lang ontbrak afgelopen weekend tegen Anderlecht (0-1-winst) in de selectie, maar is weer terug in de groep voor het competitieduel met STVV van woensdag. „Noa zit met een bepaalde tijdsdruk”, zei Hoefkens. „Maar voor mij is het belangrijk om daar niet aan te denken. Presteren op het veld, daar moet hij nu al zijn energie insteken. De ploeg staat er, en ik ga niet veranderen om te veranderen. Als hij mag invallen, is het aan hem om zich te tonen. Daar kijk ik ongelofelijk naar uit.”

Lang speelde in juni voor het laatst voor Oranje.