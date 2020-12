Russell past met kleinere schoen in Mercedes-bolide

Russell moest die vraag met ’ja’ beantwoorden. „Dat was een beetje ongemakkelijk, het was twee uur ’s nachts”, aldus de 22-jarige Britse coureur, die voor de aankomende race in Bahrein wordt uitgeleend door Williams en dus plotseling voor topteam Mercedes rijdt.

„Tot twee jaar geleden was ik daar actief, dus ik ken iedereen. Dat maakt het eenvoudiger om alle informatie op te nemen”, stelt Russell, een protegé van Mercedes c.q. Wolff.

Hij zal zich letterlijk in de auto van wereldkampioen Hamilton moeten wringen. Russell bekende zelfs dat hij een kleinere schoenmaat zal moeten weerstaan (10 in plaats van 11) om in de auto te passen.

Russell maakt met name op zaterdag tijdens de kwalificatie indruk bij staartteam Williams, maar finishte op zondag nog nooit in de punten. Daar krijgt hij nu in de beste auto van het veld een geweldige kans voor. „Maar we hebben geen concrete doelstellingen. Je kan iemand niet beoordelen op één race. Zeker vrijdag zal het draaien om leren. Als ik volgende week in Abu Dhabi opnieuw een kans zou krijgen, weet ik dat het een stuk makkelijker zal zijn. Ik ben Mercedes en Williams in ieder geval heel dankbaar voor deze kans.”

Hamilton zit voorlopig nog in quarantaine, maar zou de slotrace wellicht nog kunnen halen als hij tegen die tijd weer ’negatief’ is. Russells tijdelijke teamgenoot Valtteri Bottas beseft dat ook bij hem de druk er nu vol opstaat. De Fin staat tweede in de WK-stand, heeft twaalf punten meer vergaard dan Max Verstappen, maar kan zich een ’nederlaag’ tegenover Russell eigenlijk niet veroorloven. „Als George mij verslaat, ziet het er niet heel goed voor mij uit. Dat kan ik begrijpen en zal ik proberen te vermijden. Maar zo wil ik er nu niet te veel over nadenken.”

Lewis Hamilton ontbreekt komend weekend op de GP in Bahrein. De Engelsman rijgt dit seizoen opnieuw de overwinningen aaneen, maar het is nog allerminst zeker dat hij ook volgend jaar onderdeel is van Mercedes. Telesport-verslaggever Erik van Haren legt uit hoe dit zit.

