Andries Noppert hoeft geen shirtje te ruilen met Messi: ’Daar heb ik niks mee’

Noppert: „Ik denk nooit na over de dingen die ik doe.” Ⓒ René Bouwman

Een jaar geleden zat Andries Noppert op de bank bij Go Ahead Eagles en nu is de 28-jarige Fries al vier interlands de betrouwbare doelverdediger van Oranje. Broodnuchter en vol verwondering laat de Jouster het wereldtoneel in het mondaine Doha over zich heen komen. Vrijdag Messi en vrijdag misschien wel een hoofdrol als penaltykiller. „Als het erop aan komt, moet ik wat ballen tegenhouden. Daarin hebben bondscoach Louis van Gaal en keeperstrainer Frans Hoek vertrouwen. En ik ook.”