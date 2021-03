Noorse schansspringer Daniel-Andre Tande uit kunstmatige coma gehaald na zware crash

Bij de wereldbekerwedstrijd schansspringen in het Sloveense Planica ging het vorige week gruwelijk mis toen de 27-jarige Scandinaviër zijn evenwicht verloor en na 78 meter met een harde klap in de sneeuw belandde. Toegesnelde medici ontfermden zich over Tande, vervolgens werd hij per helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Daar werden een sleutelbeenbreuk en een doorboorde long vastgesteld.

De Noorse skifederatie laat nu weten dat hij is ontwaakt uit zijn coma en zelfstandig ademt. Guri Ranum Ekas, de arts van het Noorse skispringteam, laat ook weten dat Tande goed reageert op de behandelingen. „Hij maakte oogcontact, bewoog al wat en probeert te praten.”

Volgens coach Alexander Stöckl is de verwachting dat Tande volledig herstelt en hij geen blijvende schade aan zijn nek of hersenen heeft.