Doelman Yvon Mvogo komt ‘niet om te chillen’ naar PSV

Yvon Mvogo geniet tijdens zijn eerste persmoment als PSV’er. Ⓒ ANP

EINDHOVEN - Yvon Mvogo wordt door PSV voor twee seizoenen gehuurd van RB Leipzig. En hij komt natuurlijk niet voor de bank. Bekend is dat trainer Roger Schmidt graag een goed meevoetballende keeper wilde hebben. Zijn assistent Lars Kornetka, die bij Leipzig werkte, kende er nog wel één. Op de suggestie dat de Zwitsers international eerste doelman wordt in Eindhoven, waren de reflexen van de goalie in ieder geval uitstekend.