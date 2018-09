MVV naar finale play-offs na sensationele ontknoping

MVV won zondag in Leeuwarden de return van de halve finale tegen SC Cambuur met 2-1. Het winnende doelpunt kwam diep in blessuretijd op naam van invaller Thomas Verheijdt, die de bal prachtig binnenkopte en Leeuwarden in mineur bracht.

Controle

Martijn Barto, invaller bij Cambuur, had de thuisploeg in de 58e minuut op voorsprong gebracht. De Friezen raakten daarna echter de controle kwijt over de wedstrijd en verdediger Steven Pereira van MVV trok tien minuten voor tijd de stand gelijk: 1-1. Aangezien de eerste wedstrijd in Maastricht in 1-1 was geëindigd, leek een verlenging in de maak.

De ontreddering is groot bij SC Cambuur. Ⓒ Hollandse Hoogte

In de extra tijd besliste Verheijdt echter alsnog anders. Roda bereikte eerder zondag ternauwernood de finale van de play-offs, door vlak voor tijd een gelijkspel af te dwingen tegen Helmond Sport.