Glory schorst Alistair Overeem voor twaalf maanden na dopingovertreding

In november kon De Telegraaf al onthullen dat Overeem na het gevecht in de Gelredome een positief plas inleverde. Het kamp van de vechter stelde toen met vertrouwen de b-staal af te wachten, omdat het zou gaan om een kleine hoeveelheid van een niet-prestatiebevorderend middel.

„Alistair Overeem is verwijderd uit de ranglijst en zijn gevecht tegen Badr Hari wordt als een ’no contest’ bestempeld vanwege een overtreding van de antidopingregels van Glory”, meldt een woordvoerder van de kickboksorganisatie. Overeem moet vanwege zijn positieve plas bovendien een gedeelte van zijn gage inleveren.

Overeem snijdt zichzelf lelijk in de vingers met zijn schorsing. De vechtsportroutinier, die in mei 43 jaar oud wordt, lag na zijn overwinning op Hari op pole position voor een titelgevecht tegen Rico Verhoeven. Hij zou in december wel mee kunnen doen aan de Glory World Grand Prix, aangezien zijn schorsing geldt vanaf 8 oktober 2022, de datum van de partij tegen Hari. Hetzelfde geldt voor Jamal Ben Saddik, die na een positieve plas in augustus vorig jaar voor vijftien maanden moet brommen.

Het is niet de eerste keer dat Overeem betrapt wordt op het gebruik van een verboden middel. In 2012 liep hij tegen de lamp bij de UFC.

KSW

Mogelijk gaat Overeem binnenkort de kooi in voor KSW. De voormalig UFC-vechter onderhoudt een warme band met de Poolse MMA-organisatie en was recent nog te gast bij een show. Phil de Fries, de kampioen in het zwaargewicht, onthulde in februari in gesprek met The MMA Hour dat KSW in onderhandeling is met Overeem, die door zijn schorsing niet in Nederland mag vechten, maar vrij is om elders in actie te komen.

KSW organiseert op 3 juni een gigantisch evenement in een stadion waar bij een eerder gala bijna 60.000 fans aanwezig waren en kan een grote naam als Overeem natuurlijk goed gebruiken om de arena uit te verkopen.

Dopingautoriteit

Glory werkt rond evenementen in Nederland samen met de Dopingautoriteit, die meekijkt bij de testen. Omdat de kickboksorganisatie niet is aangesloten bij NOC*NSF en de cultuur en infrastructuur van de sport (nog) niet van hetzelfde niveau zijn als in andere profsporten, is gekozen voor een ’tussenoplossing’, waarbij Glory de strafmaat bepaalt aan de hand van het eigen reglement en de Dopingautoriteit meekijkt. De strenge(re) straffen van het Wereldantidopingagentschap WADA zijn daarbij dus niet per se van kracht.

Badr Hari

Hari (38) wordt recent steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een comeback. De Marokkaan maakte na zijn gevecht tegen Overeem bekend dat hij nadacht over stoppen, maar lijkt de verleiding tot een terugkeer niet te kunnen weerstaan. De Brit James McSweeney (42) wordt genoemd als mogelijke tegenstander, al is dat nog niet bevestigd.

Mohammed J.

Glory heeft ook Mohammed J. uit de rangschikking verwijderd. De lichtgewicht zit momenteel in de cel op verdenking van onder meer drugs- en wapenhandel en witwassen. „Wij tolereren geen criminele activiteiten. Het is ons beleid om vastzittende vechters van de ranglijst te verwijderen totdat er meer duidelijkheid is over de situatie of een uitspraak is gedaan.”

