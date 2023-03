Glory schorst Alistair Overeem voor twaalf maanden na dopingovertreding

In november kon deze krant al onthullen dat Overeem na het gevecht in de Gelredome een positief plas inleverde. Het kamp van de vechter stelde toen met vertrouwen de b-staal af te wachten, omdat het zou gaan om een kleine hoeveelheid van een niet-prestatiebevorderend middel.

„Alistair Overeem is verwijderd uit de ranglijst en zijn gevecht tegen Badr Hari wordt als een ’no contest’ bestempeld vanwege een overtreding van de antidopingregels van Glory”, meldt een woordvoerder van de kickboksorganisatie.

Overeem snijdt zichzelf lelijk in de vingers met zijn schorsing. De vechtsportroutinier, die in mei 43 jaar oud wordt, lag na zijn overwinning op Hari op pole position voor een titelgevecht tegen Rico Verhoeven.

Mogelijk gaat Overeem binnenkort de kooi in voor KSW. De voormalig UFC-vechter onderhoudt een warme band met de Poolse MMA-organisatie en was recent te gast bij een show. Bovendien onthulde Phil de Fries, de kampioen in het zwaargewicht, in februari in gesprek met The MMA Hour al dat KSW in onderhandeling zou zijn met Overeem.

Mohammed J.

Glory heeft ook Mohammed J. uit de rangschikking verwijderd. De lichtgewicht zit momenteel in de cel op verdenking van onder meer drugs- en wapenhandel en witwassen. „Wij tolereren geen criminele activiteiten. Het is ons beleid om vastzittende vechters van de ranglijst te verwijderen totdat er meer duidelijkheid is over de situatie of een uitspraak is gedaan.”