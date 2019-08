Alles over US Open: Barty start stroef

Kiki Bertens neemt het in de eerste ronde van de US Open op tegen de Spaanse Paula Badosa. De Nederlandse is als zevende geplaatst in het laatste grandslamtoernooi van dit jaar, Badosa bereikte het hoofdtoernooi in New York via de kwalificaties. Ze is de huidige nummer 91 op de wereldranglijst. De partij staat gepland voor dinsdag op baan 17.

Richèl Hogenkamp, die zich evenals Badosa succesvol door de kwalificaties werkte, is in de eerste ronde gekoppeld aan Donna Vekic uit Kroatië. Ook die partij is dinsdag.

Robin Haase speelt eveneens dinsdag zijn openingsronde op de US Open. De Haagse tennisser treft de als twintigste geplaatste Argentijn Diego Schwartzman.

Hieronder een overzicht van al het nieuws van maandag 26 augustus:

Novak Djokovic Ⓒ AFP

Djokovic van de partij bij Daviscup Finals

20.27 uur: Novak Djokovic maakt eind dit jaar zijn opwachting op de Daviscup Finals in Madrid. Dat heeft Nenad Zimonjic, de captain van de Servische ploeg, bevestigd tijdens de eerste dag van de US Open.

Sommige topspelers lieten eerder blijken dat het eindtoernooi van de Daviscup niet in hun planning past. Het evenement vindt van 18 tot en met 24 november plaats en veel tennissers lassen in die periode een rustperiode in. Roger Federer is sowieso niet van de partij, aangezien Zwitserland plaatsing misliep. Spanje doet wel mee in eigen land en naar verwachting is Rafael Nadal ook aanwezig.

Djokovic won het landentoernooi in 2010 met Servië. In april 2017 maakte hij voor het laatst zijn opwachting in de Daviscup.

Ashleigh Barty Ⓒ AFP

Barty na stroeve start wel verder op US Open

20.05 uur: Ashleigh Barty heeft met de nodige moeite de eerste ronde van de US Open overleefd. De Australische nummer twee van de plaatsingslijst, winnares van Roland Garros, vocht zich in drie sets langs de Kazachse Zarina Diyas. Na een stroeve start werd het 1-6 6-3 6-2.

In de eerste set had Barty veel moeite met haar opslag en ze sloeg maar zes van haar 24 eerste opslagen in. Ze werd, mede door negentien onnodige fouten, twee keer gebroken en na 28 minuten keek ze tegen een 1-0-achterstand in sets aan. Na een break op 4-3 in de tweede set liep Barty weg bij de nummer 80 van de wereld. Barty haalde vorig jaar de vierde ronde in New York en ze won het dubbelspeltoernooi.

Karolína Plísková had het moeilijk met Tereza Martincova, maar de als derde geplaatste Tsjechische won wel in twee tiebreaks van haar landgenote: 7-6 (6) 7-6 (3). Opmerkelijk genoeg waren de eerste zes games van het duel een servicebreak. Ook in de tweede set leverde Plísková twee keer haar opslaggame af.

Video: ‘Bertens kan nu veel vrijer spelen’

17.22 uur: In voorbereiding op de US Open heeft voormalig tennisster Kristie Boogert veel vertrouwen in het spel van Kiki Bertens.

Pikante clash op US Open

08.01 uur: Dit is veel meer dan een tenniswedstrijd. De ontmoeting tussen Serena Williams en Maria Sharapova is het mogelijke slotakkoord van een vijftien jaar durende rivaliteit tussen twee schatrijke sportsterren. Door een speling van het lot staan de twee tegenpolen vandaag al in de eerste ronde van de US Open tegenover elkaar.

PREMIUM - Klik op onderstaande link voor het volledige verhaal van tennisverslaggever Willem Held:

Bekijk ook: Pikante clash op US Open