Luis Rubiales stapt niet op na omstreden kus

De Spaanse bond had voor vrijdag een spoedoverleg gepland. Daarin kondigde Rubiales aan niet uit zichzelf te zullen vertrekken. „Ik neem geen ontslag”, riep Rubiales vijf keer achterelkaar bij het spoedberaad van de Spaanse bond. „Het was een spontane wederzijdse kus.”

VIDEO: De bizarre speech die Rubiales vrijdag gaf. Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook: FIFA begint onderzoek naar veelbesproken kus op de mond van Spaanse voorzitter Rubiales

De actie van de Spaanse preses leidde tot veel ophef. Hij was zondag aanwezig bij de huldiging van de Spaanse speelsters na de overwinning op Engeland in de finale van het WK in Sydney. Hij omhelsde alle speelsters, maar Jennifer Hermoso gaf hij ook een kus op haar wang en haar mond. De Spaanse international liet na afloop weten niet blij te zijn met actie van Rubiales. Ze wil dat hij een straf krijgt. Rubiales heeft zijn excuses aangeboden, waarin hij stelde dat hij „waarschijnlijk een fout heeft gemaakt.”

Vrijdag is zijn lezing toch weer anders. De preses zegt nu dat de zoen wederzijds was. Hij heeft aangekondigd naar de rechter te stappen om zijn naam te zuiveren. „Ik zal vechten tot het einde. Het gaat hier niet om gerechtigheid, maar om een sociale executie.”

Bekijk ook: Voetbalster Jennifer Hermoso eist straf voor Spaanse preses Rubiales na kus op mond

Rubiales haalde dan ook vooral uit naar diverse organisaties die hem veroordeelden. „Vals feminisme is niet op zoek naar de waarheid, maar probeert zichzelf een medaille te geven en te geloven dat we vooruitgaan. Maar deze organisaties geven niks om mensen.”

Veel verontwaardiging

Het besluit heeft tot veel verontwaardiging geleid. De Hoge Raad voor de Sport in Spanje en de internationale spelersvakbond FIFpro hebben maatregelen aangekondigd om Rubiales toch uit zijn functie te krijgen.

FIFpro heeft de Europese voetbalbond UEFA gevraagd in navolging van de wereldbond FIFA ook een onderzoek te starten naar Rubiales. De Spaanse preses is vicevoorzitter van de UEFA. „Als de autoriteiten geen actie ondernemen tegen de heer Rubiales, dan zal dit een onacceptabele, beschadigende boodschap zijn naar de voetbalwereld”, aldus FIFpro.

De Spaanse Hoge Raad voor de Sport (CSD) zegt er alles er aan te doen om Rubiales toch uit zijn functie te zetten. „Ik heb binnen de CSD alle instrumenten geactiveerd om de maatregelen te nemen die in onze mogelijkheden liggen”, zei CSD-president Victor Francos tegen radiostation Cadena Ser.

De disciplinaire commissie van wereldvoetbalbond FIFA meldde donderdag dat het een onderzoek is gestart na de handelingen van Rubiales.